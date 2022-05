Liga MX Femenil

Pachuca logró una valiosísima victoria 2-1 sobre el América en la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil Clausura 2022 en el Hidalgo.

El partido arrancó de manera cerrada, pero al 15 Sumiko sirvió a Charlyn Corral que no perdonó para el 1-0 de Pachuca, apenas 6 minutos después un penal sobre Martínez le permitió a la misma Katty Martínez anotar el 1-1, al 27 Salazar reventó el poste, al descanso no había más. Para le segundo tiempo, apenas a los 8 minutos Sarah Luebbert sacaba disparo desviado, 3 minutos después Lizbeth Ángeles logró un verdadero golazo para el 2-1 de Pachuca, al 62 Charlyn Corral se quedaba cerca del tercero, América se fue con todo pero el empate no llegó.

Así, Pachuca dio un paso rumbo a las semifinales, pero el próximo domingo tendrá que visitar el Azteca donde el América saldrá por la remontada recordando que el triunfo les daría la clasificación. Pachuca 2-1 América.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Pachuca vs América 2-1 Liga MX Femenil Clausura 2022

