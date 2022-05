Liga MX Torneo Clausura 2022

Puebla sufrió, pero logró vencer en penales a Mazatlán en el repechaje del Torneo Clausura 2022 en el Cuauhtémoc.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para Puebla ya que a los 4 minutos Diego De Buen abrió el marcador en un tiro libre que terminó en el fondo de las redes, apenas 9 minutos después Juan Pablo Segovia apareció de cabeza, en un tiro de esquina, para poner el 2-0, parecía que se venía la goleada de La Franja, sin embargo poco a poco Mazatlán empezó a tomar las riendas y al 36 Brian Rubio metió el 2-1, los Mazatlecos tuvieron buenas oportunidades de empatar, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el Mazatlán seguía presionando buscando el empate, aunque poco a poco Puebla emparejó el trámite, los minutos pasaban sin mucha claridad, en la recta final otra vez los Mazatlecos se fueron con todo, al 85 Martín Barragán se fue expulsado y cuando parecía que no había más un tiro de esquina al 90+1 encontró a Vikonis que cabeceó, un defensa la sacó pero le reventó la pelota a Néstor Vidrio para que terminará en el fondo de las redes poniendo el 2-2 con el que nos íbamos a penales.

Jorge Padilla fue el encargado de abrir la serie, sin embargo la mandó por un lado, el que no falló fue Mancuello poniendo al frente a La Franja. Miguel Sansores ponía el 1-1, pero Diego De Buen anotaba el 2-1. Nico Díaz y George Corral fallaron el tercer cobro. Marco Fabián fallaba de manera increíble ante un gran lance de Silva y Reyes no perdonó dándole el boleto a Puebla.

Así, Puebla logró su boleto a los cuartos de final de la Liga MX donde se medirá al América, mientras Mazatlán quedó eliminado de la competencia. Puebla 2-2 Mazatlán.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales Puebla vs Mazatlán 2(3)-2(1) Repechaje Torneo Clausura 2022

mayo 8, 2022

