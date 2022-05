Crystal Palace vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Buen partido nos espera este domingo 22 de mayo en el cierre de temporada de la Premier League 2021-2022, cuando el Crystal Palace busque despedirse de su afición con triunfo, aunque ya sin nada que pelear, pero recibirán a un Manchester United que llega con la urgencia de quedarse con el botín completo de su visita al Serlhurst Park.

Hora y Canal Crystal Palace vs Manchester United

Sede: Selhurst Park Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 4:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de Centroamérica. 10:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Crystal Palace vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Crystal Palace ha tenido una buena campaña en términos generales peleando en media tabla intentando una mejor posición, aunque sin aspiraciones europeas. Ellos suman 10 triunfos, 15 empates y han perdido en 12 ocasiones.

Las Águilas vienen de una dura derrota a media semana en duelo pendiente donde visitaron al Everton en un duelo que ganaban 0-2 con goles de Jean-Philippe Mateta y Jordan Ayew, pero los remontaron para un 3-2 final.

Por su parte, el Manchester United ha sido la gran decepción de la temporada estando fuera de la Champions League y únicamente aspirando a amarrar su boleto a la Europa League. Ellos suman 16 victorias, 10 empates y 11 partidos perdidos con apenas un triunfo en sus últimos 5 duelos.

Los Red Devils vienen de un duro golpe en la jornada pasada cuando visitaron al Brighton siendo aplastados 4-0.

Tanto el Crystal Palace como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita buscar un gran cierre; en la tabla general encontramos a las Águilas en la treceava posición con 45 puntos, mientras los Red Devils son sextos con 58 unidades y el triunfo les asegura el boleto a la Europa League, mientras una derrota podría mandarlos a Conference League. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Crystal Palace vs Manchester United.

