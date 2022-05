Arsenal vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Partidazo de «vida o muerte» tendremos este domingo 22 de mayo en el cierre de la Premier League 2021-2022, cuando el Arsenal busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga con la esperanza de meterse a la Champions League, pero recibirá a un Everton que saldrá decidido a despedirse con puntos de su visita al Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Everton

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 4:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de Centroamérica. 10:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Arsenal vs Everton en VIVO

El cuadro del Arsenal ha tenido una campaña realmente decepcionante ya que cuando parecían tener el boleto a la Champions en la bolsa han ligado un par de derrotas que podría dejarlos otra vez sin la máxima competencia de clubes en Europa. Después de 37 fechas suman 21 triunfos, 3 empates y 13 partidos perdidos.

Los Gunners vienen de un durísimo golpe en la jornada pasada cuando visitaron al Newcastle siendo superados 2-0.

Por su parte, el Everton ha tenido una temporada agridulce ya que se la pasaron luchando por la salvación, pero llegan a esta última jornada ya con la permanencia asegurada tras un buen cierre. Ellos suman 11 victorias, 6 empates y han caído en 20 ocasiones.

The Toffees viene de una valiosa victoria a media semana, en duelo pendiente, donde recibieron al Crystal Palace logrando vencerlos 3-2 con goles de Michael Keane, Richarlison y Dominic Calvert-Lewin.

Tanto el Arsenal como el Everton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria para cerrar con todo, aunque sus objetivos sean distintos; en la tabla general encontramos a los Gunners en la quinta posición y para llegar a Champions necesitan ganar y esperar que Tottenham no sume, mientras los Toffees están en el puesto 16 y aspiran solamente a subir un puesto en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Everton.

