Gran Premio de España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1 2022

Tras una semana de descanso, vuelven las emociones de la Formula 1 este domingo 22 de mayo con la sexta carrera en el Gran Premio de España 2022 donde se espera una nueva batalla entre Charles Leclerc y Max Verstappen por la victoria y el liderato del campeonato mundial.

Después de un Gran Premio de Miami con un cierre muy emocionante donde Max Verstappen se quedó con el triunfo seguido de Charles Leclerc, ahora esos mismos pilotos estarán saliendo desde la primera fila. El Checo Pérez concluyó en la cuarta posición en Miami y este domingo partirá desde la quinta posición. Carlos Sainz fue tercero y también partirá desde el tercer lugar en Barcelona.

Hora y Canal Gran Premio de España

Sede: Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, España

Hora: 3:00 pm de España. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Premium en México. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de España en VIVO

Leclerc lidera a Verstappen por 19 puntos después de cinco carreras, pero Verstappen ha reducido la diferencia luego de victorias consecutivas en Italia y Miami.

Los equipos a menudo implementan mejoras importantes en el GP de España con un puñado de carreras ya preparadas y este conocido circuito, donde los equipos también realizan pruebas en invierno, es perfecto para medir el progreso.

Ferrari espera que las mejoras que ha traído a España puedan ayudarlo a igualar la velocidad de carrera que Red Bull ha disfrutado en las últimas dos carreras, cuando Verstappen venció a Leclerc.

«Ojalá (la actualización) sea buena y suficiente para estar al frente de Red Bull nuevamente», dijo Leclerc.

Verstappen dijo que su equipo no lanzará sorpresas, pero planea reducir el peso del auto.

«Nuestro coche es un poco gordo, así que tenemos que adelgazarlo», dijo Verstappen antes de ponerse al volante el viernes.

Parece que concentrarse en la confiabilidad del automóvil es la máxima prioridad para Red Bull, luego de que las fallas en el automóvil impidieran que Verstappen terminara en Bahrein y Australia, donde ganó Leclerc.

«(Ferrari) viene con algunas mejoras, por lo que será interesante ver qué les da eso al final del día», dijo Verstappen. «Solo tenemos que concentrarnos en nuestro paquete. Queremos un fin de semana limpio».

Antes de la práctica, tanto Hamilton como Russell dijeron que esperaban que Mercedes lograra algunas ganancias este fin de semana, incluso si es posible que estén en apuros para luchar por el trofeo de la carrera que Hamilton ha ganado durante los últimos cinco años.

«Creo que existe el potencial para estar al frente, simplemente no podemos desbloquearlo en este momento», dijo Hamilton. «Mantengo mis esperanzas, pura fe y confío en el equipo en que llegaremos allí».

El mejor resultado de esta temporada para Hamilton, ganador de 103 carreras, es el tercer lugar en la apertura de la temporada en Bahrein. Es sexto en la clasificación con 36 puntos. Leclerc lidera con 104.

Russell hasta ahora ha superado sorprendentemente al siete veces campeón mundial en su primer año con Mercedes, terminando más alto que su nuevo compañero de equipo en cuatro de cinco carreras y para este domingo estará partiendo desde el cuarto puesto, mientras Hamilton saldrá en el sexto lugar.

Foto: @F1

Como ya habíamos mencionado, Charles Leclerc y Max Verstappen compartirán la primera fila, seguido por Carlos Sainz y George Russell. En el quinto lugar saldrá el Checo Pérez justo alado de Lewis Hamilton, Valteri Bottas y Kevin Magnussen partirán séptimo y octavo, mientras que Daniel Ricciardo y Mick Schumacher completarán los diez primeros. Sebastian Vettel partirá en el lugar 16 justo adelante de Fernando Alonso.

Los fanáticos españoles están ansiosos por ver a Sainz y Fernando Alonso, el último español en ganar el GP de España en 2013.

Se pronostican condiciones cálidas, soleadas y secas.

La pista de Barcelona-Catalunya es conocida por ser dura con los neumáticos. Leclerc lo confirmó cuando le dijo a su equipo por radio que «mis neumáticos se están rompiendo» cerca del final de la práctica.

