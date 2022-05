Venezuela vs Indonesia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Esperanzas de Toulon 2022

Selecciones

Abrimos las emociones de este lunes 30 de mayo siguiendo con la jornada 1 de la fase de grupos del Torneo Esperanzas de Toulon 2022, cuando Venezuela busque arrancar su participación con el pie derecho demostrando el crecimiento que han tenido en categorías juveniles, pero tendrán que medirse a Indonesia que saldrá decidido a sumar en la cancha del Lattre de Tassigny.

Hora y Canal Venezuela vs Indonesia

Sede: Stade de Lattre de Tassigny, Aubagne, Francia

Hora: 1:00 pm de Francia. 6:00 am de México y Panamá. 7:00 am de Venezuela. 8:00 am de Argentina. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Star+ en Latinoamérica. beIN Connect en Estados Unidos.

Venezuela vs Indonesia en VIVO

La selección de Venezuela estará haciendo su primera participación en su historia en este prestigioso torneo y querrán aprovecharlo al máximo, saben que es una oportunidad única y no querrán desperdiciarla.

La Vinotinto será comandada por Fernando Batista y ha intentando traer lo mejor que tienen destacando a jugadores como Jeriel de Santis, Alejandro Cova, Jesús Castellano, Daniel Pérez y Samuel Rodríguez, del Atlético de Madrid.

Estos son los nombres que representarán a la #Vinotinto en el @tournoimrevello 🇨🇵



Venezuela 🇻🇪 competirá en el Grupo B frente a Indonesia 🇮🇩, Mexico 🇲🇽 y Ghana 🇬🇭.



El certamen se disputará en Aubagne, Fos-sur-Mer, Salon-de-Provence y Vitrolles, Francia del 29/05 al 12/06. pic.twitter.com/4XR4dTnso8 — La Vinotinto (@SeleVinotinto) May 24, 2022

Por su parte, Indonesia estará disputando su segundo torneo en su historia de esta competencia. La primera fue en 2017 donde perdieron sus 3 duelos, por lo que en esta edición intentarán hacer mejor las cosas.

Los Asiáticos, comandados por Dzenan Radoncic, realmente son una incógnita, no sabemos muy bien que esperar, son jugadores locales que querrán mostrarse al mundo y aprovechar esta oportunidad única para ellos.

Tanto Venezuela como Indonesia saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de conseguir la victoria y arrancar esta fase de grupos con el pie derecho. En los pronósticos la Vinotinto es favorita por su mayor jerarquía, pero la realidad es que no sabemos que esperar del Joven Garuda que intentará sumar, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Venezuela vs Indonesia.

Venezuela vs Indonesia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Esperanzas de Toulon 2022

Last modified: mayo 29, 2022

Etiquetas: Canal Venezuela vs Indonesia