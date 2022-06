Fútbol Mexicano

Foto: @Chivas

Buen partido de preparación tendremos este viernes 10 de junio cuando las Chivas disputen su primer duelo rumbo al Apertura 2022, tendrá como primera prueba el duelo ante los Lagartos de Colima en el cierre de preparación en Barra de Navidad.

Hora y Canal Chivas vs Lagartos de Colima

Sede: Barra de Navidad, Jalisco

Hora: 10:00 am de México. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Twitter de Chivas.

Chivas vs Lagartos de Colima en VIVO

El cuadro de las Chivas arrancó su pretemporada apenas el pasado sábado en Barra de Navidad, donde se mantuvo toda esta semana y justamente este viernes con el duelo amistoso estará cerrando esta primera fase de preparación.

El Guadalajara ha confirmado que Ricardo Cadena será el entrenador del equipo y ya empezaron los movimientos en el plantel con las llegadas de Alan Mozo y Fernando González, mientras que entre las bajas destacan Raúl Gudiño y César Huerta.

Por su parte, los Lagartos de Colima es un club que milita en la segunda división mexicana y que es comandado por Rene Isidoro García en la dirección técnica, así como por Sergio Bueno como el propietario y presidente.

Tanto las Chivas como los Lagartos de Colima saben de la importancia de este partido dado que para ambos es una buena oportunidad de medir su nivel en esta primera fase de preparación, recordando igual que será una pretemporada recortada, por lo que deben apretar en cada amistoso. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chivas vs Lagartos de Colima.

Chivas vs Lagartos de Colima EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso 2022

Last modified: junio 9, 2022

Etiquetas: Chivas