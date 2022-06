Argentina vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Esperanzas de Toulon 2022

Selecciones

Buen partido tendremos este viernes 10 de junio en el duelo por el quinto lugar del Torneo Esperanzas de Toulon 2022, cuando Argentina busque despedirse con el brazo en alto tras fracasar en la fase de grupos, pero tendrán que medirse a Japón que también saldrá decidido a llevarse el botín e irse de Francia con la victoria.

Hora y Canal Argentina vs Japón

Sede: Stade d’Honneur, Mallemort, Francia

Hora: 6:00 pm de Francia. 11:00 am de México y Panamá. 1:00 pm de Argentina. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Argentina vs Japón en VIVO

La selección de Argentina tuvo una fase de grupos muy dolorosa ya que parecían perfilar la clasificación al ganar los dos primeros duelos, sin embargo cerraron con derrota y eso los dejó eliminados.

La Albiceleste tuvo un durísimo cierre de fase de grupos el pasado sábado cuando fueron aplastados 6-2 por Francia y con ello quedaron eliminados de la pelea por el título.

Por su parte, Japón tuvo una actuación algo irregular en el Grupo C tras sumar un triunfo y dos derrotas (una por penales), eso los dejó por debajo de Colombia y arriba de Comoras.

Los Nipones tuvieron un cierre amargo en la fase de grupos el pasado lunes ya que cayeron derrotados 2-1 ante Colombia en un duelo en el que triunfo les daba la clasificación a las semifinales.

Tanto Argentina como Japón saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo sabiendo que es su última prueba en Francia y querrán despedirse con el brazo en alto. En los pronósticos la Albiceleste es favorita, pero los Nipones saldrán sin nada que perder. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Argentina vs Japón.

