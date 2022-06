Panamá vs Comoras EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Esperanzas de Toulon 2022

Selecciones

Partido por el séptimo lugar del Torneo Esperanzas de Toulon 2022 tendremos este viernes 10 de junio, cuando Panamá busque redondear su gran competencia con un triunfo, pero se medirá a Comoras que también intentará cerrar con victoria su gran participación en Francia.

Hora y Canal Panamá vs Comoras

Sede: Stade d’Honneur, Mallemort, Francia.

Hora: 2:00 pm de Francia. 7:00 am de México y Panamá. 8:00 am de Venezuela. 9:00 am de Argentina. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Panamá vs Comoras en VIVO

La selección de Panamá tuvo un gran desempeño en la fase de grupos siendo una de las revelaciones ya que sumaron dos triunfos (uno en penales), mientras que solamente perdieron un duelo, aunque eso les bastó para terminar terceros del sector A por debajo de Francia y Argentina.

Los Canaleros cerraron la fase de grupos con el pie derecho el pasado 4 de junio cuando doblegaron 4-2 a Arabia Saudita con doblete de Ángel Orelien, anotación de Jorge Méndez y un autogol.

Por su parte, Comoras también fue sorpresa en la fase de grupos ya que dentro del sector C sumaron par de victorias en penales y una sola derrota quedando por debajo de Colombia y Japón (A ambos venció en penales).

Los Africanos tuvieron un durísimo cierre de fase de grupos el pasado domingo ya que se midieron a Argelia en un duelo donde el triunfo les daba la clasificación a semifinales, pero terminaron cayendo 2-0 y con eso fueron eliminados.

Tanto Panamá como Comoras saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo en este último choque en Francia para ambos, querrán despedirse con el brazo en alto. Es difícil dar un pronósticos ya que ambos mostraron buenas cosas. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Panamá vs Comoras.

