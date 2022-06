Liga de Naciones CONCACAF

Panamá no tuvo problemas para aplastar 5-0 a Martinica en la jornada 3 de la CONCACAF Nations League 2022-2023 en el Rommel Fernańdez.

El partido arrancó con Panamá dominando totalmente las acciones y tomando ventaja apenas a los 6 minutos con gol de Gabriel Torres, pero eso no fue todo ya que al 15 Anibal Godoy anotaba el 2-0, tras eso Martinica respondió con buenas oportunidades de descontar, pero no hubo más. Para el segundo tiempo Panamá liquidó el triunfo al 56 con gol de Fidel Escobar, eso obligó otra vez a Martinica a arriesgar, tuvieron oportunidades, pero otra vez no estuvieron finos en el último y penúltimo toque, así, al 85 Édgar Bárcenas ponía el 4-0, pero la goleada se consumó al 90+3 cuando Bárcenas apareció de nueva cuenta para el 5-0 final.

📹 👀 Resumen del partido: @fepafut 🇵🇦 🆚 🇫🇷 @lesmatinino



Panamá tuvo una gran noche como local. ¡No te pierdas los mejores momentos del partido! | #CNL22



👉 https://t.co/AMf407G988 📰 pic.twitter.com/npkALFL2G5 — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) June 10, 2022

Con esta victoria Panamá arribó a 6 puntos como líder del Grupo B dejando a Martinica sin puntos. Los Canaleros y Caribeños volverán a verse las caras el domingo en la jornada 4 de esta Liga de Naciones, pero ahora en Fort-de-France. Panamá 5-0 Martinica.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Panamá vs Martinica 5-0 Liga de Naciones CONCACAF 2022-23

Last modified: junio 9, 2022

Etiquetas: Anibal Godoy