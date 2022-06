La divertida anéctota de Rodrygo con Carlo Ancelotti en la final de la Champions League

Champions League 2021-2022 Noticias

Rodrygo, extremo del Real Madrid, pasó por ‘Bola da Vez’ de ‘Star+’, y siguió revelando detalles de lo que fue aquella final de UEFA Champions League en la ciudad de París entre el Real Madrid y el Liverpool de Inglaterra.

Esta vez, Rodrygo contó una anécdota con Carlo Ancelloti con quien tuvo una especia de «pelea». El extremo quería jugar la final sí o sí.

«Fue un partido difícil para mí por todo lo que había hecho en semifinales, me moría por entrar. Estoy seguro de que si me metía más tiempo marcaría un gol. Tenía este sentimiento dentro de mí. Moría por entrar, hasta que al final del partido empecé a pelear con Ancelotti. Le dije: ‘Tengo que jugar, tengo que jugar’. Me dijo ‘Tranquilo, te voy a meter», empezó.

Pasaban los minutos y Ancelotti no hacía cambios: «No estoy seguro de cuántos minutos fueron, pero fue casi hacia el final del juego. Le dije: ‘Míster, ¿no voy a jugar?’. Dijo ‘tranquilo, tenemos que cerrar’. El choque estaba 1-0 y a veces quería cerrar un poco más el equipo».

Rodrygo no aguantó más y estalló. «Le solté, ‘Caramba, estamos aquí por mí, ¿no? tengo que jugar’. Me dijo: ‘No, tranquilo, que vas a jugar’. Luego me puso hacia el final…».

Después de todo, el brasileño recuerda todo entre risas. «Lo que importa es el título. Y por supuesto, la historia se escribió en las semifinales y estoy muy feliz por eso».

