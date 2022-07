“Llamé a Franck Kessié para que fichara por el FC Barcelona”

Noticias

Franck Kessié fue anunciado este lunes como nuevo jugador del FC Barcelona por medio de las redes sociales del club. El ex AC Milán llegará a reforzar un mediocampo, dónde estará al lado de grandes figuras como Frenkie De Jong, Gavi, Pedri y Sergio Busquets.

Yaya Touré, ex jugador del Barcelona, reveló que tuvo contactos con Kessié antes de que se diera su llegada al Barça para que no dudara en fichar por el equipo del Camp Nou.

«Es verdad que lo llamé durante las negociaciones con el Barça. Hemos estado en contacto este tiempo y me llamó varias veces porque sabía que yo conocía el Barcelona. Para ser sincero, hablamos durante días porque quería saber todo lo que se encontraría aquí. El Milan le ofreció un nuevo contrato y es un gran club también, pero estaba el Barcelona detrás», dijo el ex mediocampista en entrevista con ‘Mundo Deportivo’.

«Le dije que no dudara, que si quería irse tenía que ir al Barcelona. Le expliqué muchas cosas en detalle y que tenía que jugar bien desde el principio, tener buena actitud y estar centrado al máximo. Barcelona es una gran ciudad y le dije que no saliera mucho de noche, que tuviera cuidado. Hay que estar centrado en los partidos porque te van a juzgar en todos ellos», añadió el ex futbolista.

Además llenó de elogios al nuevo fichaje del Barcelona: «Físicamente, es un centrocampista muy potente y creo que puede mejorar mucho todavía en varios aspectos. Es un gran jugador y si tiene la confianza que tenía en el Milan, creo que será un gran fichaje».

Etiquetas: Barcelona