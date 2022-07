Julián Álvarez y la razón por la que eligió el dorsal ‘19’ en el Manchester City

Noticias

Manchester City ha cambiado su ataque por completo. El equipo inglés le dio salida a Gabriel Jesús y a Sterling, pero fichó a Erling Haaland y Julián Álvarez, quienes fueron presentado este domingo como nuevos jugadores ‘citizens’.

El ex River Plate habló sobre el dorsal que usará (19): «Para mí, el número no importa. Solo quiero jugar mi juego y no me preocupa qué número estoy usando. Es el número que me gusta, era el cumpleaños de mi abuela», dijo.

«El Manchester City tiene mucha historia con los argentinos antes, pero vine aquí para crear mi propia historia, mi propio camino. Es uno de los mejores clubes. Así que estaba muy emocionado (cuando me enteré del fichaje). Trabajé muy duro y estoy muy emocionado de estar aquí ahora», manifestó sobre su fichaje.

Sobre las pociones en la que puede jugar: «Puedo jugar en diferentes posiciones. En el centro o en las bandas. Me siento cómodo jugando cerca del área porque me ayuda a marcar goles, pero me gusta ayudar a mis compañeros».

Al final, se llenó de elogios para su nuevo compañero: «Erling es un gran jugador, marca muchos goles y ha sido un jugador importante en sus otros clubes».

Last modified: julio 10, 2022

