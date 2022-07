Las primeras declaraciones de Miguel Ángel Borja como jugador de River Plate

Argentina Noticias

Después de varias semanas de rumores, Miguel Ángel Borja va a llegar a River Plate. El delantero estaba a la espera de que el Palmeiras diera el “sí”, el cual también es dueño de sus derechos deportivos.

El ex Junior de Barranquilla llegará este lunes a Buenos Aires, pero antes de salir de su país, habló para ‘ESPN’ sobre su llegada al equipo de Marcelo Gallardo.

“Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder ir a uno de los mejores del continente. Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante, que ha trabajado en todo este tiempo. Yo me he dedicado simplemente a seguir las instrucciones que ellos me daban. El día que tenía que ir a entrenar iba y el que no, si no me daban la autorización, me quedaba trabajando con mi preparador físico», dijo el futbolista.



"LLEGAR A UNO DE LOS MEJORES DEL CONTINENTE" Miguel Borja habló antes de partir de Colombia para Buenos Aires y convertirse en nuevo jugador del River de Marcelo Gallardo. pic.twitter.com/8GHm5Gk3hC — SportsCenter (@SC_ESPN) July 10, 2022

Borja mañana presentará los exámenes médicos y posteriormente firmará su contrato que será hasta diciembre del 2025.

El atacante de 29 años llega a reforzar un equipo que no viene bien luego de varias derrotas consecutivas, entre ellas, la eliminación de Copa Libertadores ante Vélez.

