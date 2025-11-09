Boca Juniors vs River Plate EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga Argentina Clausura 2025

Argentina

El fútbol argentino se paraliza una vez más. Este domingo 9 de noviembre, Boca Juniors y River Plate protagonizan una nueva edición del Superclásico en la Bombonera, en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, con más que orgullo en juego: ambos equipos buscan asegurar su lugar en la Copa Libertadores 2026 y posicionarse de la mejor manera de cara a los octavos de final.

El encuentro comenzará a las 16:30 horas (Argentina) y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez. Se podrá ver en vivo por TNT Sports y ESPN Premium, además de seguirse minuto a minuto en canchallena.com.

⚽ Un Superclásico con mucho en juego

A diferencia de otras ediciones recientes, este duelo llega con ambos clubes urgidos por resultados.

Por un lado, Boca Juniors, que viene en franco ascenso bajo la conducción de Claudio Úbeda, quiere sellar su clasificación a la Libertadores. El Xeneize, que no disputa el torneo continental desde 2023 (en 2025 cayó en repechaje), también busca consolidarse como líder de la Zona A, donde suma 23 puntos, tras su victoria 2-1 ante Estudiantes con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Por el otro, River Plate llega en crisis. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo ha perdido ocho de sus últimos diez partidos, y su nivel preocupa tanto como los resultados. Con 21 unidades en la Zona B, el Millonario está en zona de clasificación, pero sin margen de error si quiere mantenerse en carrera y asegurar su boleto a la Libertadores.

Cabe recordar que en el Apertura 2025, River se impuso 2-1 ante Boca en el Monumental con un golazo memorable de Franco Mastantuono, hoy jugador del Real Madrid.

📅 Datos del partido

Partido: Boca Juniors vs River Plate

Boca Juniors vs River Plate Competición: Torneo Clausura 2025 – Fecha 15 (Interzonal)

Torneo Clausura 2025 – Fecha 15 (Interzonal) Día: Domingo 9 de noviembre

Domingo 9 de noviembre Hora: 16:30 (hora argentina)

16:30 (hora argentina) Estadio: La Bombonera

La Bombonera Árbitro: Nicolás Ramírez

📺 Dónde ver el Superclásico

Argentina y Sudamérica:

ESPN Premium y TNT Sports Premium (Argentina)

y (Argentina) Disney+ (resto de Sudamérica)

México:

ESPN y Disney+

España:

M+ Liga de Campeones 2, Movistar+ Lite, M+ Vamos y M+ #Vamos Bar

Estados Unidos:

Fanatiz

🔥 Clima de clásico

La Bombonera se prepara para una tarde cargada de tensión y emociones. Boca busca coronar su levantada con una victoria que le asegure el pasaje a la Libertadores y reafirme el nuevo ciclo tras la pérdida de Miguel Ángel Russo.

River, en cambio, está obligado a reaccionar: una derrota podría comprometer su clasificación y agravar la crisis deportiva del conjunto de Gallardo.

El país entero estará pendiente. Porque en Argentina, un Boca-River no se juega: se vive.

