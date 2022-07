Las declaraciones de Eden Hazard que ilusionan al Madridismo

Noticias

El fichaje de Hazard por el Real Madrid no ha sido lo esperado por la afición merengue. El extremo belga llegó como el reemplazo de Cristiano Ronaldo al Santiago Bernabéu, pero las lesiones no lo han dejado mostrar mucho.

Desde que el Madrid ganó la pasada Champions, Hazard ha venido dando declaraciones y condía en que esta será su temporada. Ahora, en el primer partido de pretemprorada, parece que tendrá minutos.

Todo apunta a que el futbolista de 31 años jugará este sábado ante el Barcelona en Las Vegas, y en una entrevista de ‘Marca’, el delantero confesó estar preparado.

«En mi cabeza me he dicho que puedo jugar porque no siento ningún dolor. Vamos hacia adelante. He disfrutado mis vacaciones y he vuelto preparado a la pretemporada».

«Cuando ganamos todos esos títulos yo estaba feliz por los compañeros, por el club y por los aficionados. Luego, dentro de mí había una cosa. Yo estaba feliz por el grupo, pero en mi interior yo me decía ‘vamos a demostrar que puedo jugar y que el equipo también puede ganar conmigo».

