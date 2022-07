«Quiero ganar LaLiga, la Champions, las Copas y el Mundial de clubes»

Copas Internacionales Noticias

Todo pinta bastante bien en el FC Barcelona. Los dirigidos por Xavi han jugado tres compromisos de pretemporada en los que ha ganado dos y empatado uno, pero esta noche se medirán ante la Juventus en otro amistoso.

Raphinha ha sido la figura de la pretemporada, el extremo brasileño ya suma 2 goles y dos asistencias en dos partidos que ha jugado, y para ‘Sport’, habló del momento que atraviesa.

«Siempre deseé venir al Barça, era un sueño desde niño porque veía a mis ídolos y a grandes nombres brasileños jugando aquí. Claro que hubo dificultades a causa del ‘Fair Play Financiero’, pero una cosa que siempre llevo conmigo es que si hay un 1% de oportunidades, hay que tener un 99% de fe. Esto es lo que me motivó a esperar y a continuar luchando para llegar aquí», empezó.

«Supe soportar la presión y tenía a Deco trabajando conmigo, que es una gran persona en quien confío mucho. Cuando me dijo que había posibilidades de venir, me quedé más tranquilo y no me preocupé tanto», añadió.

«Siempre he seguido al Barça y veía sus partidos. Ya vi que el equipo tenía mucha calidad y una manera de jugar increíble, que hace que alucines. Mi voluntad era, obviamente, la de participar, la de estar aquí y poder ayudar con mi forma de jugar».

Sobre el proceso de adaptación: «Aún me estoy adaptando al estilo, pero quiero estar siempre listo, ya sea para entrenar o jugar. Mis compañeros también me están ayudando a adaptarme, así como el cuerpo técnico. Todos me ayudan y así todo es más fácil».

¿Sus objetivos en Barcelona?: «Mi objetivo es ganar la Liga, la Champions, las copas, el Mundial de clubes. Quiero ganalo todo con el Barça. Y, consecuentemente, ganando todo esto, acabas siendo muy feliz. Mi objetivo es ganar muchos títulos con el Barça».

Last modified: julio 26, 2022

Etiquetas: Barcelona