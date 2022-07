Liga MX Torneo Apertura 2022

Tigres sumó un valioso y sufrido triunfo 1-0 en su visita a Juárez en el arranque de la jornada 5 del Torneo Apertura 2022 en el Olímpico Benito Juárez.

El partido arrancó con dominio de Tigres que tomaba las riendas, a los 8 minutos Luis Quiñones sacó disparo que pasó por encima del arco, al 13 otra vez Quiñones apareció sirviendo a André-Pierre Gignac que no podía anotar el primero, Juárez respondió al 20 con un intento peligroso, los minutos pasaban con la misma tónica, al 44 Sebastián Córdova reventaba el poste, cuando parecía que nos íbamos al descanso con el 0-0 apareció Javier Aquino con una diagonal para André-Pierre Gignac que no perdonó el 0-1. Para el segundo tiempo las cosas se complicaron para Tigres al 59 cuando Luis Quiñones se fue expulsado por doble amarilla, al 64 Jesús Dueñas exigía a Nahuel, la UANL se echó para atrás, mientras Juárez adelantó lineas buscando el empate, pero no hubo más.

Con esta victoria Tigres arribó a 12 puntos como co-líder, mientras Juárez se estancó en 5 unidades en la décima posición. En actividad de la jornada 6 de la Liga MX, los Bravos recibirán a Toluca el viernes, un día después la UANL recibirá a Querétaro. Juárez 0-1 Tigres.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Juárez vs Tigres 0-1 Torneo Apertura 2022

Last modified: julio 26, 2022

Etiquetas: André-Pierre Gignac