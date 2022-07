[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Atlas vs Tijuana 1-2 Torneo Apertura 2022

Liga MX Torneo Apertura 2022

Tijuana derrotó en condición de visitante 1-2 a Atlas en la Jornada 5 del Torneo Apertura 2022.

El partido inició con gol de Hugo Nervo al minuto 6, tras la asistencia de Luis Reyes para poner a Atlas 1-0 arriba en el marcador. Sin embargo, al minuto 40 Lucas Rodríguez marcó para los Xolos y empató el resultado. La remontada se concretó al 45 cuando Renato Ibarra perforó las redes para poner el 2-1. De esta forma, Tijuana se fue al descanso ganando el partido.

En el segundo tiempo los equipos no pudieron hacerse daño y el director técnico de Atlas agotó las 5 sustituciones. No obstante, no le fue suficiente y Tijuana se llevó la victoria 2-1.

Así Tijuana alcanza las 5 unidades y el 6to puesto de la tabla del Torneo Apertura 2022 y Atlas se mantiene en la 15va posición con un total de 4 puntos.

