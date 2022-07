UFC 277 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Peña vs Nunes en Directo?

UFC

El 30 de julio, la campeona de peso gallo femenino de UFC, Julianna Peña, tiene la oportunidad de demostrar que su impactante victoria en UFC 269 sobre Amanda Nunes no fue una casualidad. La pareja se enfrentará en el evento principal de UFC 277 desde el American Airlines Center en Dallas.

Nunes llegó a la primera pelea en una racha ganadora de 12 triunfos que incluyó victorias sobre todas las mujeres que alguna vez tuvieron el título de peso pluma o gallo de UFC. Esa carrera la había llevado a ser nombrada la mejor luchadora en la historia de las MMA femeninas. Se esperaba que Peña fuera un oponente más en la increíble marcha de Nunes. Peña demostró ser mucho más que una simple oponente cuando dominó a Nunes antes de anotar un estrangulamiento trasero limpio en el segundo round.

En el evento coestelar, el ex campeón de peso mosca Brandon Moreno se enfrentará a Kai Kara-France por el campeonato interino de las 125 libras. Moreno perdió el título en enero por decisión cerrada ante Deiveson Figueiredo en su trilogía. Moreno tiene una victoria en 2019 sobre Kara-France que fue parte de su carrera hacia el campeonato.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 277?

Fecha: sábado 30 de julio

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Fox Premium en México. Star+ en el resto de Latinoamérica (Excepto Chile).

Cartelera UFC 277

Cartelera Estelar

Julianna Peña vs Amanda Nunes

Brandon Moreno vs Kai Kara-France

Derrick Lewis vs Sergei Pavlovich

Alexandre Pantoja vs Alex Pérez

Anthony Smith vs Magomed Ankalaev

Cartelera Preliminar

Alex Morono vs Matthew Semelsberger

Drew Dober vs Rafael Alves

Don’Tale Mayes vs Hamdy Abdelwahab

Drakkar Klose vs Rafa García

Cartelera Primeras preliminares

Michael Morales vs Adam Fugitt

Joselyne Edwards vs Ji Yeon Kim

Nicolae Negumereanu vs Ihor Potieria

Orion Cosce vs Blood Diamond

Cómo ver UFC 277: Peña vs Nunes

En los Estados Unidos, las primeras preliminares de la UFC 277 se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 6:30 p.m. ET, se transmitirá también por UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continuarán por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 277 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 277 es de 74,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 99,99 dólares por UFC 277 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Fox Sports las preliminares, así como por Fox Premium la cartelera estelar, mientras que en Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva por Star+.

UFC 277 en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de una gran velada, la segunda del mes de julio, que, quizá, no ha levantado tanta expectativa como otras, sin embargo la pelea estelar nos tiene muchas emociones preparadas y la vuelta de Brandon Moreno también será un platillo muy atractivo.

