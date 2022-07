Noticias

En el FC Barcelona se encuentran copados de atacantes. Nombres como Ferran Torres, Ousmane Dembélé, Raphinha, Robert Lewandowski, Aubameyang, Martin Braithwaite, Ansu Fati y Memphis Depay conforman la lista.

Uno de los máximos apuntados a irse es Depay, quien no cuenta con espacio en el once de Xavi Hernández, aunque según apunta ‘Sport’, el delantero neerlandés no tiene intenciones de salir.

El medio apunta que el futbolista le ha dicho a sus compañeros que: «Aunque vengan seis delanteros, yo sigo».

Mientras, la diretctiva del Barca sigue trabajando para convencer a Memphis que salga del Camp Nou. Hasta el momento, el atacante ha sido relacionado con la Juventus, Sevilla, Tottenham y Manchester United.

Last modified: julio 29, 2022

Etiquetas: Barcelona