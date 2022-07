[VIRAL] El hondureño que asegura parecerse a Cristiano Ronaldo

Noticias

Roger Alexander Casalengo o conocido mejor como el ‘Cristiano Ronaldo hondureño‘, se hizo viral por medio de las redes sociales luego de que muchas personas le aseguraran parecerse al futbolista portugués.

Tras ganar esta popularidad, Roger ha dicho que no coninuará jugando al fútbol ya que no tiene el talento para destacar. Ahora, se dedicará a hacer vídeos para Tik Tok, dónde cuenta con más de 77.000 seguidores.

En entrevista con CNN, Roger Alexander reveló porqué decidió ser el ‘Cristiano Ronaldo honduerño’.

“Mis amigos me dijeron: te pareces a Cristiano Ronaldo; entonces me di cuenta que sí me parecía. Lo imito en mi parentesco, en su rostro, sonrisa, mirada y varias cualidades hay. Soy una copia”, dijo.

El joven oriundo de Olancho había firmado con el Sabá FC de la Segunda división de Honduras, sin embargo, terminó con su contrato en menos de 24 horas. “Voy a seguir haciendo mi vida haciendo mis videos, pero no en el futbol. Tengo problemas y a todo eso, el futbolista es de talento y yo veo que en mí no hay nada de eso, se acabaron mis ánimos», declaró.

ENTREVISTA AL CRISTIANO RONALDO HONDUERÑO:

