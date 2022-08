Mundial Femenil

Partidazo de «vida o muerte» tendremos este domingo 14 de agosto en la jornada 2 del Mundial Femenil Sub-20 2022 en Costa Rica, donde Canadá buscará sumar sus primeros puntos que le permitan mantenerse en la pelea por la clasificación, pero se medirán a Francia que también saldrá obligada a quedarse con la victoria en el Nacional.

Hora y Canal Canadá vs Francia

Sede: Estadio Nacional, San José, Costa Rica

Hora: 8:00 pm de Costa Rica. 9:00 pm de México. 11:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Teletica en Costa Rica. Vix+ en México. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Canadá vs Francia en VIVO

La selección de Canadá empezaba esta competencia con mucha ilusión, es una potencia femenil, sin embargo no han tenido el desempeño esperado en esta categoría, por lo que esperan recomponer el camino.

La Hoja de Maple viene de un durísimo debut mundialista el pasado jueves cuando se midieron a Corea del Sur siendo superadas 2-0 y dejando muchas dudas.

Por su parte, Francia también llegaba con altas aspiraciones a esta competencia, pero tampoco empezaron bien, así que en este choque necesitan sumar de a tres para mantenerse con vida.

Les Bleus arrancaron su participación mundialista con el pie izquierdo el pasado jueves cuando se midieron a Nigeria siendo superadas 1-0 y complicándose una posible clasificación.

Tanto Canadá como Francia saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras llegan con la obligación de ganar para no quedar eliminadas, no hay margen de error, la vencedora llegará con vida a la última fecha, mientras que la perdedora quedará eliminada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Canadá vs Francia.

Canadá vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial Femenil Sub-20 2022

Last modified: agosto 14, 2022

Etiquetas: Canadá