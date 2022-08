Jürgen Klopp cargó contra el Barcelona y Joan Laporta por las palancas económicas

Noticias

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, se refirió a las palancas económicas del Barcelona, activadas por su presidente, Joan Laporta y aseguró no entender lo que estaban haciendo.

«No lo entiendo. Si no tengo dinero, no gasto nada. El único club que vendió el estadio y otros derechos por adelantado fue el Borussia Dortmund. Watzke tuvo que llegar hasta el final y salvarlo todo», dijo Klopp.

«La primera verdad es que no soy un profesional de las finanzas. La segunda es que si medicen que no tengo dinero, no gasto. A mí me rompieron dos tarjetas de crédito», añadió el DT del Liverpool.

Por su parte, también le dedicó unas palabras al presidente de la UEFA, Aleksandar Ceferin. «El problema de este negocio es que hay demasiadas partes interesadas. En Inglaterra es la Premier, la Football League y la FA. En Alemania, la Bundesliga y la DFB. A nivel internacional es la FIFA y las federaciones con la UEFA. Y la Champions está en todas partes. Nadie piensa en los jugadores. En cambio, siempre se están inventando nuevos torneos».

