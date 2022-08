UFC 278 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Usman vs Edwards 2 en Directo?

UFC

El nigeriano Kamaru Usman está de vuelta en el ring para su sexta defensa del título de peso welter, y esta vez es un viejo enemigo, Leon «Rocky» Edwards, quien intentará llevarse el título en la pelea estelar en UFC 278 en Salt Lake City este sábado 20 de agosto.

En el evento principal, Usman (20-1-0) se enfrenta a Edwards (19-3-0, 1 NC) en una revancha de su pelea de UFC on Fox 2015, que Usman ganó por decisión unánime. Usman está en una impresionante racha de 19 victorias consecutivas con victorias sobre Jorge Masvidal, Colby Covington, Gilbert Burns y Rafael Dos Anjos en el camino.

Usman, quien aparecerá en la próxima película de Marvel Cinematic Universe «Wakanda Forever», negó que su explosiva fama lo distraiga el sábado por la noche.

“Esta noción de las personas que dicen: ‘Ahora eres Hollywood. Se le está subiendo a la cabeza’. Si está pensando eso, es el mayor error”, le dijo a MMA Junkie. “Será una noche corta para él el sábado por la noche”.

En el evento coestelar, Paulo Costa se enfrenta al ex campeón Luke Rockhold en una batalla de contención de peso mediano. Ambos peleadores han perdido sus dos peleas anteriores y buscan volver a la columna de victorias.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 278?

Fecha: sábado 20 de agosto

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Fox Premium en México. Star+ en el resto de Latinoamérica (Excepto Chile).

Cartelera UFC 278

Cartelera Estelar

Kamaru Usman vs Leon Edwards

Paulo Costa vs Luke Rockhold

José Aldo vs Merab Dvalishvili

Wu Yanan vs Lucie Pudilová

Tyson Pedro vs Harry Hunsucker

Cartelera Preliminar

Marcin Tybura vs Alexander Romanov

Leonardo Santos vs Jared Gordon

Sean Woodson vs Luis Saldaña

Miranda Maverick vs Shanna Young

Primeras Preliminares

AJ Fletcher vs Ange Loosa

Amir Albazi vs Francisco Figueiredo

Aori Qileng vs Jay Perrin

Daniel Lacerda vs Víctor Altamirano

Cómo ver UFC 278: Usman vs Edwards

En los Estados Unidos, las primeras preliminares de la UFC 278 se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 6:30 p.m. ET, se transmitirá también por UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continuarán por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 278 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 278 es de 74,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 99,99 dólares por UFC 278 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Fox Sports las preliminares, así como por Fox Premium la cartelera estelar, mientras que en Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva por Star+.

UFC 278 en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de una gran velada con una pelea estelar que se roba los reflectores, sin embargo sabemos que en la UFC cada uno de los combates es una guerra en potencia, por lo que habrá que estar pendiente de cada batalla. Al concluir la función los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y los ganadores de la noche.

UFC 278 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Usman vs Edwards 2 en Directo?

Last modified: agosto 19, 2022

Etiquetas: Cartelera UFC 278