UFC 278: Paulo Costa vs Luke Rockhold EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

Los peleadores de peso mediano de UFC Luke Rockhold y Paulo Costa se enfrentarán este sábado 20 de agosto en UFC 278 dentro de Vivint Arena en Salt Lake City, Utah.

Los tiempos han sido difíciles desde que Rockhold perdió el título en junio de 2016. Peleó solo tres veces en los últimos seis años, sufrió un par de derrotas por nocaut (ante grandes luchadores) y ganó solo una vez. Esta es su primera pelea de regreso en el peso mediano desde 2018, por lo que será interesante ver cómo la reducción de peso afecta su desempeño a los 37 años. Mientras tanto, con Costa, ¡todavía nos preguntamos si habrá un recorte de peso! El brasileño actuó como un tonto antes de su pelea con Marvin Vettori, pero todas esas travesuras del pesaje fueron más fáciles de olvidar cuando la pelea en sí fue estúpidamente increíble. Aún así, si Costa quiere seguir siendo uno de los pesos medianos mejor clasificados, tiene que dar el peso y ganar aquí.

Echemos un vistazo más de cerca a las claves de la victoria para cada hombre:

Lucas Rockhold

Récord: 16-5

Victorias clave: Chris Weidman (UFC 194), Ronaldo Souza (Strikeforce: Barnett vs Kharitonov), Lyoto Machida (UFC en FOX 15), Tim Kennedy (Strikeforce: Rockhold vs Kennedy), Dave Branch (UFC Fight Night 116)

Derrotas clave: Michael Bisping (UFC 199), Yoel Romero (UFC 221), Vitor Belfort (UFC en FX 8), Jan Blachowicz (UFC 239)

Claves para la victoria: Rockhold es uno de los peleadores más brutales en la historia de la UFC, una combinación aterradora de feroces golpes terrestres y sumisiones. En serio, cada vez que Rockhold superaba a cualquier oponente en su carrera en UFC, la pelea terminaba. En los pies, Rockhold siempre ha sido un pateador devastador con un desagradable gancho de control.

Este enfrentamiento realmente ilustra el problema histórico de Rockhold dentro del octágono. Si se pone encima de Costa, probablemente lo brutalice, pero ¿Rockhold tiene la lucha libre para hacerlo? Históricamente, es difícil tener confianza en sus derribos contra un luchador defensivo tan grande y técnico.

Probablemente, este es un combate de kickboxing.

En ese caso, la defensa de Rockhold es vital. Aún hasta el día de hoy, su mejor exhibición de boxeo llegó en el primer round de su debut ante Yoel Romero. En la actuación, Rockhold duplicó el jab, giró con strikes y, en general, armó combinaciones mucho mejores que en cualquier momento anterior.

Necesitará boxear así de manera constante, además de dar muchas patadas al hígado, si quiere tener alguna posibilidad de molestar a Costa.

Paulo Costa

Récord: 13-2

Victorias clave: Yoel Romero (UFC 241), Uriah Hall (UFC 226), Johny Hendricks (UFC 217), Oluwale Bamgbose (UFC 212)

Derrotas clave: Israel Adesanya (UFC 253), Marvin Vettori (UFC Vegas 41)

Claves para la victoria: Costa puede ser todo un músculo corpulento y un idiota, pero en realidad es más un golpeador de volumen que un artista puro del nocaut. Claro, el fornido brasileño golpea fuerte y tiene victorias por nocaut para probarlo, pero es una distinción importante que los golpes al cuerpo y la presión tienden a resultar en esos finales en lugar de una sola conexión fuerte.

Por el contrario, a Rockhold no le gustan los intercambios prolongados. Es un peleador al que le gusta lanzar un gran gancho o una patada izquierda desde la distancia, reiniciar y luego volver a hacerlo. Costa ha recibido disparos al azar anteriormente, por «The Stylebender», por lo que es importante que no permita que Rockhold juegue su juego en este enfrentamiento.

Costa tiene la durabilidad, el acondicionamiento y el poder para presionar a Rockhold. Tiene que hacerlo consistentemente enfocándose en cortar la jaula. Costa tiene una buena patada de poder propia, y debería clavarla en el costado abierto del zurdo para frenarlo.

Una vez que Costa encuentra el bolsillo, tiene que quedarse allí. Mientras Rockhold intenta retroceder, Costa debería estar apuntando al cuerpo y persiguiendo a su oponente con combinaciones. Dada la historia de Rockhold con el gancho de izquierda, tal vez el centro de abajo y luego el gancho de izquierda alto sería una combinación inteligente como agresor.

Paulo Costa vs Luke Rockhold en VIVO

Ambos hombres están en un territorio en el que deben ganar.

Rockhold probablemente se retire con otra derrota aquí. Estaría 0-3 en los últimos cinco años y a solo un par de meses de cumplir 38 años, no es una buena situación para el ex campeón. Al mismo tiempo, si Rockhold desafía las probabilidades y elimina a Costa, es una victoria del Top 5. En una división ligera en los contendientes que no han sido abofeteados por el campeón, eso significa algo, y Rockhold podría encontrarse en la contienda una vez más.

Costa no puede dejar que un luchador de una generación anterior en una racha perdedora lo elimine. Una cosa es toser una derrota ante Vettori en una pelea ruda, pero esta sería una pérdida fea. Costa ha expresado interés en pasar al ring de boxeo y la derrota ciertamente facilitaría esa transición.

Sin embargo, si quiere seguir siendo un contendiente relevante de peso mediano, “Borrachinha” tiene que volver a la columna de victorias.

