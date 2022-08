No fue por dinero: Casemiro reveló la razón por la que abandonó al Real Madrid

Noticias

Este lunes se llevó a cabo el acto de despedida de Casemiro en la Ciudad Real Madrid. En dicho acto, estuvo presente el jugador, su familia, además Carlo Ancelotti, Florentino Pérez y toda la junta directiva.

El mediocampista brasileño, habló de diferentes temas, y reveló la razón por la cual abandonó al Real Madrid y fichó por el Manchester United.

¿Se fue por dinero?: «Es mínima la gente que piensa eso. Si fuera por dinero, me habría ido del Madrid hace tres o cuatro años. El club se ha portado muy bien conmigo. Es una decisión mía. La gente se equivoca si piensa eso y no me conoce. Es lo último que pensaría«.

Sus objetivos en el Manchester United: «Quiero dejar mis valores, quiero transmitir en el United lo que aprendí aquí, que para ganar títulos hay que ganar en el día a día. Sé que voy a una Liga preciosa, increíble, todos me hablan bien con ella. Con 30 años estoy en mi mejor momento, de mentalidad y salud, sé cómo cuidarme mejor, sigo disfrutando del fútbol y de mi familia«.

¿Habló con Cristiano Ronaldo?: «De momento, no he hablado con él, pero tengo mucha ilusión y ganas de volver a jugar con Cristiano. Ojalá se quede porque es uno de los mejores de todos los tiempos«.

Se siente ilusionado: «Estos días estuve hablando con mi mujer de que me sentía como cuando tenía 18 años, con toda la ilusión por jugar ya. Si por mi fuera, jugaba hoy mismo contra el Liverpool«.

