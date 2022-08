[Vídeo] Florentino Pérez y Carlo Ancelotti lloran en la despedida de Casemiro

Noticias

Carlos Henrique Casemiro se despidió este lunes del Real Madrid antes de empezar su nueva aventura como jugador del Manchester United. El brasileño habló junto a su entrenador, su presidente y toda su junta directiva.

El acto comenzó con un video de despedida del equipo merengue hacia el mediocampista, el cual no pudo contener las lágrimas al verlo.

Después, Florentino Pérez tomó la palabra: «Los principios del Real Madrid necesitan del talento de futbolistas especiales para la leyenda de este club. Muchos se preguntan cómo podemos lograr retos aparentemente imposibles. Aquí tenemos parte de esta respuesta, con jugadores como Casemiro que hoy recibe nuestro cariño. Es un día para rendir homenaje a uno de nuestros referentes en esta maravillosa época que vive el Real Madrid. Querido Casemiro, recuerdo tu llegada con solo 20 años. Siempre recordaré tus 20 minutos extraordinarios en Dortmund claves para la Décima«.

Luego, Casemiro, subió y no pudo contener la emoción. Al intentar hablar, hizo llorar a Florentino y Ancelotti.

Casemiro sale a hablar y apenas puede debido a la emoción…



📺 La despedida de Casemiro, EN DIRECTO: https://t.co/pHdDt5j1BC pic.twitter.com/pKvN5xS6Qg — MARCA (@marca) August 22, 2022

«Cuando mi mujer y yo llegamos aquí no conocía a nadie. Íbamos a un país nuevo a un club en el que mucha gente no nos conocía… y hemos construido aquí nuestra vida. Nuestra familia. Tenía toda la ilusión de poder jugar aquí, cuando salí de Sao Paulo tenía claro que lo que quería era jugar en el primer equipo. Pero antes tuve que jugar en el Castilla. Fue una ilusión muy grande, porque aprendí valores en esa cantera, que es lo más bonito de este club. El futuro es esta cantera«.

«He ganado mucho, pero creo, presidente, que el título más grande fue cuando arreglamos todo para poder venir a este club. El mejor trabajo es el que hacemos en Valdebebas. He ganado con la ayuda de mi madre, mis hermanos, mi mujer… el club, usted, presidente, eternamente agradecido. A mis compañeros, sin ellos sería imposible. Se juega con 25. Pero tengo que hablar de Modric y Kroos. He disfrutado mucho con ellos del fútbol«, siguió Casemiro.

«Gracias al club que me formó como persona y jugador. Y a la afición, con noches mágicas. La historia vivida es increíble. Este club tiene los mejores, por eso siempre es el mejor. Seguirá ganando. Es la identidad de este club y esta ciudad. Quiero dejar claro que un día volveré para devolver el cariño que me han dado. Para seguir ayudando a este club. Y que lo aprendido aquí me hace fuerte para seguir en un gran club como es el Manchester United. Gracias presidente, contigo por delante este club tendrá un futuro brillante y seguirá ganando. ¡Hala Madrid!«, terminó el mediocampista.



