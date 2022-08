Liga MX Femenil

Juárez dio la gran sorpresa de la jornada 9 de la Liga MX Femenil Apertura 2022 al vencer 1-0 a las Chivas que perdieron su invicto.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para Juárez ya que apenas al minuto 1 Jermaine Seoposenwe las puso al frente, unos minutos después se quedaban cerca del segundo con remate al poste, poco a poco las Chivas empezaban a quitarse esa presión inicial para emparejar el trámite, aunque al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 4 minutos Caro Jaramillo sacaba remate peligroso, Chivas poco a poco pasó a tomar el control de la pelota generando claras oportunidades, Licha Cervantes y Rubi Soto tuvieron jugadas claras, pero no estuvieron finas para sellar el sorpresivo descalabro del Guadalajara.

Con esta victoria Juárez arribó a 10 puntos escalando a la doceava posición, mientras Chivas se mantendrá como líder con 24 puntos. En actividad de la jornada 10 de la Liga MX Femenil, las Bravas recibirán al León el domingo, mismo día en que Guadalajara recibirá a Mazatlán. Juárez 1-0 Chivas.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Juárez vs Chivas 1-0 Jornada 9 Liga MX Femenil Apertura 2022

Last modified: agosto 25, 2022

Etiquetas: Chivas