Chelsea vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con las emociones de este sábado 27 de agosto en la jornada 4 de la Premier League 2022-2023, cuando el Chelsea busque aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo, sin embargo recibirá a un Leicester City que intentará sorprender en su dura visita a Stamford Bridge.

Hora y Canal Chelsea vs Leicester

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de Centroamérica. 9:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Paramount+ en México.

Chelsea vs Leicester en VIVO

El cuadro del Chelsea ha tenido un arranque de campaña complicado para sus aspiraciones, ya que después de 3 partido suman una victoria, un empate y una derrota, por lo que en casa saben que es vital el sumar de a tres para no rezagarse.

Los Blues vienen de un durísimo golpe en la jornada pasada cuando visitaron al Leeds United siendo superados 3-0 y sufriendo la expulsión de Koulibaly, por lo que necesitan dejar eso atrás rápidamente.

Por su parte, el Leicester tampoco ha empezado la temporada de la manera en que hubiesen deseado. En la jornada pasada cayeron en casa 2-1 ante el Southampton para quedarse con un empate y un par de descalabros.

Los Foxes vienen de tomar un respiro a media semana en la Copa de la Liga donde sufrieron para eliminar por penales al Stockport County (de la cuarta división), tras haber empatado 0-0 en tiempo regular.

Tanto el Chelsea como el Leicester saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de tomar un respiro tras los duros descalabros de la jornada pasada. En los pronósticos los Blues son claros favoritos al estar en casa y tener un plantel más poderoso, sin embargo los Foxes intentarán salir, al menos, con el empate en esta Liga Premier que va tomando forma. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Leicester.

