Southampton vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Abrimos las emociones de este sábado 27 de agosto en la jornada 4 de la Premier League 2022-2023, cuando el Southampton busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los meta en la parte alta de la tabla, pero recibirán a un Manchester United que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su visita al St Mary’s Stadium.

Hora y Canal Southampton vs Manchester United

Sede: St Mary’s Stadium, Southampton, Inglaterra

Hora: 12:30 pm de Reino Unido. 5:30 am de Centroamérica. 6:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Paramount+ en México.

Southampton vs Manchester United en VIVO

El cuadro del Southampton ha tenido un arranque de temporada irregular, aunque llegan motivados, dado que en la jornada pasada vencieron 1-2 al Leicester City sumando su primer triunfo de la temporada, a cambio de un empate y una derrota en 3 fechas.

The Saints tuvo actividad a media semana en la segunda ronda de la Copa de la Liga donde no tuvieron problemas para vencer 0-3 al Cambridge con doblete de Che Adams y uno más de Dominic Ballard.

Por su parte, el Manchester United está intentando recuperarse de todos los temas extra cancha que han perjudicado su inicio de temporada donde suman una victoria y un par de derrotas, por lo que en casa les urge sumar de a tres.

Los Red Devils vienen de tomar una bocanada de oxígeno en la jornada pasada donde recibieron al Liverpool logrando superarlos 2-1 con goles de Jadon Sancho y Marcus Rashford, en duelo donde Cristiano Ronaldo ingresó hasta el minuto 87.

Tanto el Southampton como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de sumar y demostrar para que estarán esta campaña. En los pronósticos los Red Devils son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero habrá que ver si lo de la jornada pasada no fue un espejismo nada más. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Southampton vs Manchester United.

Southampton vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Premier League 2022-23

Last modified: agosto 26, 2022

Etiquetas: Canal Southampton vs Manchester United