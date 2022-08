Juventus vs Roma EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Serie A 2022-23

Serie A

Gran partido nos espera este sábado 27 de agosto siguiendo con la jornada 3 de la Serie A 2022-2023, cuando la Juventus busque aprovechar su condición de local para volver a la senda del triunfo, sin embargo recibirá a la Roma que saldrá decidido a demostrar que están para competir ante cualquier rival, por lo buscarán sumar en el Juventus Stadium.

Hora y Canal Juventus vs Roma

Sede: Juventus Stadium, Turín, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Paramount+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Juventus vs Roma en VIVO

El cuadro de la Juventus ha tenido un arranque de temporada «bueno» al sumar una victoria y un empate en las dos primeras jornadas, pero saben que si tienen aspiraciones de título deben volverse imbatibles en casa y este sábado será una buena prueba.

La Vecchia Signora viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron a la Sampdoria siendo incapaces de anotar para un 0-0 final.

Por su parte, la Roma tiene la misión de pelear en los primeros puestos y ha empezado la temporada de gran manera al sumar par de triunfos, sin embargo su verdadera «prueba de fuego» será la de este sábado.

La Loba viene de un nuevo triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Cremonese en un choque en el que dominaron claramente, aunque apenas lograron ganar con solitaria anotación de Christopher Smalling.

Tanto la Juventus como la Roma saben de la importancia de este partido dado que para ambos será un buen parámetro de lo que podrán hacer esta temporada. En los pronósticos la Vecchia Signora es favorito al estar en casa, pero la Loba intentará salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Roma.

