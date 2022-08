Arsenal vs Fulham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con la intensa actividad de este sábado 27 de agosto en la jornada 4 de la Premier League 2022-2023, cuando el líder de la competencia, el Arsenal busque mantener su paso perfecto demostrando que quieren pelear por cosas importantes, tendrán que recibir a un Fulham que llega invicto listo para salir con vida de su dura visita al Emirates Stadium.

Hora y Canal Arsenal vs Fulham

Sede: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Paramount+ en México.

Arsenal vs Fulham en VIVO

El cuadro del Arsenal ha sido una de las revelaciones en este arranque de temporada logrando ganar los 3 partidos que han disputado, sin embargo saben que todavía queda un largo camino por recorrer en la búsqueda de sus objetivos.

Los Gunners vienen de un gran triunfo en la jornada pasada cuando visitaron al Bournemouth logrando golearlos 0-3 con doblete de Martin Odegaard y uno más de William Saliba.

Por su parte, el Fulham ha empezado de gran manera la temporada manteniéndose invictos en las 3 primeras fechas. La semana pasada vencieron 3-2 al Brentford para colocarse con una victoria y un par de empates.

Los Cottagers, sin embargo, vienen de un duro golpe a media semana al quedar eliminados de la Copa de la Liga tras caer derrotados 2-0 ante el Crawley Town, de la cuarta división inglesa.

Tanto el Arsenal como el Fulham saben de la importancia de este partido dado que ambos llegan en un buen momento listos para sumar las tres unidades. En los pronósticos los Gunners son claros favoritos al estar en casa y llegar con paso perfecto, pero los Cottagers intentarán salir, al menos, con el empate en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Fulham.

