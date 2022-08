Manchester City vs Crystal Palace EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Seguimos con las emociones de este sábado 27 de agosto en la jornada 4 de la Premier League 2022-2023, cuando el Manchester City busque volver a la senda del triunfo que les permita seguir en la lucha por la cima, pero tendrán que recibir a un Crystal Palace que llega motivado listo para salir con vida de su dura visita al Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Crystal Palace

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de Centroamérica. 9:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Paramount+ en México.

Manchester City vs Crystal Palace en VIVO

El cuadro del Manchester City ha empezado la temporada de buena manera, ya que en 3 jornadas suman par de victorias y un empate, sin embargo ya vieron que la competencia será dura y cualquier error será aprovechado por su rival, como en la jornada pasada cuando igualaron 3-3 en su visita al Newcastle.

Los Citizens tuvieron actividad a media semana en un duelo amistoso benéfico donde visitaron al Barcelona en un choque muy emocionante que parecía perderían 3-2, hasta que al 90+9 Riyad Mahrez anotó el 3-3 final.

Por su parte, el Crystal Palace ha empezado la temporada de manera irregular y sus números son muestra clara de eso con un triunfo, un empate y una derrota, sin embargo su victoria viene justamente en la jornada pasada cuando doblegaron 3-1 al Aston Villa.

Los dirigidos por Patrick Vieira también tuvieron acción a media semana, pero en la Copa de la Liga, donde doblegaron 0-2 al Oxford United con goles de Odsonne Edouard y Luka Milivojevic.

Tanto el Manchester City como el Crystal Palace saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de conseguir la victoria que les permita demostrar su calidad, aunque la realidad es que los Citizens son amplios favoritos al estar en casa y tener un plantel más poderoso, sería una sorpresa si The Eagles suma, incluso, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Crystal Palace.

