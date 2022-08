Premier League 2022-2023

El Manchester United logró una grandísima victoria 2-1 sobre el Liverpool en el cierre de la jornada 3 de la Premier League 2022-2023 en Old Trafford.

Con Cristiano Ronaldo en la banca, el Manchester United salió de gran manera, a los 9 minutos Elanga sacó bombazo que reventó el poste, 6 minutos después Elanga sirvió a Jadon Sancho que no perdonó frente el arco para el 1-0, el Liverpool se veía sorprendido con un dominio total de los Red Devils, fue hasta el 40 cuando un autogol estuvo cerca de poner el empate, al descanso no había más. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía y a los 8 minutos en un contragolpe Marcus Rashford anotaba el 2-0, 2 minutos después otra vez Rashford exigía a Alisson, el Manchester United seguía dominando las acciones, poco podía hacer Liverpool, sin embargo al 81 Mohamed Salah les dio vida con el 2-1, pero el empate ya no llegó.

Con esta victoria el Manchester United arribó a 3 puntos escalando al puesto 14, mientras Liverpool entró en crisis al quedarse en el lugar 16 con 2 unidades. En actividad de la jornada 4 de la Liga Premier, los Red Devils visitarán al Southampton el sábado, mismo día en que los Reds recibirán al Bournemouth. Manchester United 2-1 Liverpool.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Manchester United vs Liverpool 2-1 Premier League 2022-23

Last modified: agosto 22, 2022

Etiquetas: Cristiano Ronaldo