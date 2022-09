Atlético Goianiense vs Sao Paulo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Copa Sudamericana 2022

Copa Sudamericana

Gran partido nos espera este jueves 1 de septiembre en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2022, cuando el Atlético Goianiense busque aprovechar su condición de local sabiendo que es vital en su sueño de llegar a la Final, pero recibirán al Sao Paulo que saldrá decidido a quedarse con el botín en su visita al Serra Dourada.

Hora y Canal Atlético Goianiense vs Sao Paulo

Sede: Estadio do Governo do Estado de Goiás, Goiânia, Brasil

Hora: 9:30 pm de Argentina y Brasil. 6:30 pm de Centroamérica. 7:30 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 pm de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 9:30 pm en Uruguay. 5:30 pm PT / 8:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Atlético Goianiense vs Sao Paulo en VIVO

El cuadro del Atlético Goianiense ha tenido una temporada complicada en el Brasileirao donde están hundidos en zona de descenso. El pasado sábado visitaron al Goiás siendo superados 2-1.

El Dragão demostró su calidad en las semifinales de la Sudaméricana donde se midieron al Nacional de Uruguay. En la ida ganaron 0-1 con gol de Luiz Fernando Moraes, mientras que en la vuelta otra vez apareció Luiz Fernando con doblete para terminar ganando 3-0 y avanzar con contundente global 4-0, aunque la mala noticia fue la expulsión de Luiz Fernando que no estará este jueves.

Por su parte, el Sao Paulo tampoco la ha pasado bien en el Brasileirao donde se ubican en la treceava posición. El pasado domingo recibieron al Fortaleza cayendo derrotados 0-1.

El Tricolor Paulista tuvo un duelo sumamente dura en cuartos de final de la Sudamericana donde se midieron al Ceará de Brasil. En la ida ganaron 1-0, mientras que en la vuelta terminaron perdiendo 2-1 para irse a los penales donde se quedaron con el triunfo.

Tanto el Atlético Goianiense como el Sao Paulo saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de pegar primero en esta serie que luce muy pareja con dos clubes que no están pasando su mejor momento y buscan confianza en la Copa Sudamericana. En los pronósticos el Dragao es ligero favorito en esta ida por estar en casa, pero el Tricolor Paulista es el favorito para avanzar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlético Goianiense vs Sao Paulo.

