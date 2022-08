Lo reveló en el Chiringuito: James Rodríguez quiere jugar con Cavani en el Valencia

Noticias

El mercado de pases en Europa pronto terminará y puede que se presenten algunos bombazos de última hora. Como es de saberse, James Rodríguez no quiere seguir en Qatar y en una entrevista se ofreció al Valencia de España.

El talentoso volante colombiano estuvo presente en el programa ‘Chringuito de Jugones’ y habló un poco de todo. En uno de los temas, Edu Aguirre, periodista del programa, le preguntó si se bajaría el sueldo para jugar en el equipo valenciano.

A lo que James respondió: «Yesssssss (Risas)«.

Posteriormente dijo que: «El Valencia no estaría mal, pero yo no sé nada. Si es para ya, me iría caminando. Pero si me fuera caminando llegaría tarde, con el mercado cerrado«.

Y agregó que: «Es un gran club, con una hinchada buena, han fichado a Cavani y si quieren alguien que le ponga pases a Cavani ahí estoy yo. No estaría mal ir al Valencia pero quedan siete horas de mercado…«.

Minutos después de la entrevista, el ex Real Madrid se pronunció por medio de sus redes sociales con un: «Gracias a todos por su palabras y su cariño. #ElValencianismoQuiereAJames«.

Gracias a todos por su palabras y su cariño.

#ElValencianismoQuiereAJames

😉👏🏼 — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) August 31, 2022

