Edinson Cavani reveló el porqué fichó por el Valencia

Este viernes, el delantero uruguayo, Edinson Cavani, fue presentado como nuevo jugador del Valencia de España y en rueda de prensa explicó el porqué eligió al equipo valenciano.

«Decidí venir a este club porque es un club grande, ese es el primer motivo por el que decido venir aquí. Tenía en mi cabeza al Valencia más allá de que el fútbol es como es y de que puedan aparecer ofertas. Sé que también es una gran ciudad y una afición que vive mucho el fútbol, por eso iba sintiendo que el lugar para venir a dar todo era aquí«, empezó diciendo.

El delantero tambien explicó que se siente en forma a pesar de estar tanto tiempo inactivo: «Desde mi última participación en los partidos amistosos con la Selección no he vuelto a jugar. Estaba entrenando con la selección en Uruguay, pero al no entrenar con un grupo grande y no tener ese ritmo siempre lleva un poco agarrar la forma física«.

«Uno sabe que tiene una carrera detrás, una edad, una experiencia, y hace que se creen expectativas, pero solo deseo estar lo antes posible en el campo y agarrar buena forma física. Haré todo por devolverle al club y a la gente la confianza y las ganas de que yo esté aquí«, añadió.

💬 @ECavaniOfficial: "Sentí que el Valencia CF era el lugar para venir a darlo todo porque es un Club grande y tiene una afición que vive mucho el fútbol"



El delantero uruguayo ha sido presentado como nuevo fichaje del @valenciacf 🦇#CORVCF #ADNVCF — Valencia CF (@valenciacf) September 2, 2022

