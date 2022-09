Everton vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Partido sumamente atractivo tendremos este sábado 3 de septiembre con el Derbi de Merseyside en la jornada 6 de la Premier League 2022-2023, donde el Everton buscará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita demostrar que están para competir ante cualquier rival y ganar en confianza, sin embargo recibirán a un Liverpool que necesita llevarse el botín completo de su visita al Goodison Park.

Hora y Canal Everton vs Liverpool

Sede: Goodison Park, Liverpool, Inglaterra

Hora: 12:30 pm de Reino Unido. 5:30 am de Centroamérica. 6:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:30 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 8:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica.

Everton vs Liverpool en VIVO

El cuadro del Everton ha tenido un arranque de campaña complicado ya que todavía no conocen el triunfo en 5 jornadas donde suman 3 empates y par de descalabros, aunque justamente vienen de ligar sus 3 igualadas, con lo que intentarán extender a cuatro su racha invicta.

The Toffees vienen de un agridulce empate en la jornada pasada cuando visitaron al Leeds United en un choque donde Anthony Gordon los puso al frente a los 17 minutos, pero los terminaron igualando para un 1-1 final.

Por su parte, el Liverpool también ha tenido un inicio de campaña complicado al no verse tan poderoso como se esperaría y sus números son muestra clara de eso al sumar par de triunfos, par de empates y un partido perdido.

Los Reds vienen de una sufrida y milagrosa victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Newcastle en un duelo que parecía empatarían a uno, hasta que al 90+8 Fabio Carvalho se vistió de héroe con el 2-1 final.

Tanto el Everton como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse el triunfo que les permita ganar en confianza ahora que la temporada va tomando forma; en la tabla general encontramos a los Toffees en la posición 17 con 3 puntos, mientras los Reds son sextos con 8 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejo rresumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Everton vs Liverpool.

