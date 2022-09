Manchester United vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Partidazo sumamente atractivo nos espera este domingo 4 de septiembre en la jornada 6 de la Premier League 2022-2023, cuando el Manchester United busque aprovechar su condición de local para sumar una nueva victoria que demuestre que están de vuelta para competir por los primeros puestos, pero recibirán al Arsenal que llega en un gran momento listos para dar un golpe de autoridad en su visita al Old Trafford.

Como llegan los equipos

El cuadro del Manchester United ha tenido un arranque de campaña irregular ya que empezaron con un par de descalabros, sin embargo han ganado sus últimos 3 choques, por lo que en casa tienen la gran oportunidad de ligar su cuara victoria y con ello demostrar que están de vuelta para competir por los primeros planos.

Los Red Devils, con Cristiano Ronaldo en la banca, vienen de una gran victoria en la jornada de media semana cuando visitaron al Leicester City logrando superarlos con solitaria anotación de Jadon Sancho.

Por su parte, el Arsenal ha sido la gran revelación en este inicio de temporada logrando ganar los 5 partidos que han disputado, por lo que intentarán seguir con esa gran inercia demostrando que tienen la calidad para pelear por el título.

Los Gunners vienen de una nueva victoria en la jornada de media semana cuando recibieron al Aston Villa logrando superarlos 2-1 con goles de Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli.

Tanto el Manchester United como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad demostrando que van por todo; en la tabla general encontramos a los Red Devils en la quinta posición con 9 puntos, mientras los Gunners son líderes con 15 unidades en esta Liga Premier.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 23 de abril en la temporada pasada en el Emirates Stadium. En aquel choque los Gunners se llevaron el triunfo 3-1 con goles de Nuno Tavares, Bukayo Saka y Granit Xhaka.

Hora y Canal Manchester United vs Arsenal

El juego entre Manchester United vs Arsenal se estará disputando en punto de las 4:30 pm de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 8:30 am del Pacífico y 11:30 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:30 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:30 am

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 11:30 am

Argentina, Uruguay y Brasil: 12:30 pm

La transmisión del partido Arsenal vs Manchester United en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal SKY Sports en Inglaterra, en Sudamérica por ESPN, mientras que en Estados Unidos será por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online en streaming será por Paramount+ en México y NBC Sports en EUA.

Manchester United vs Arsenal en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán decididos a llevarse el triunfo que les permita dar un golpe de autoridad. En los pronósticos los Red Devils son ligeros favoritos al estar en casa, pero los Gunners vienen en un gran momento listos para salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Arsenal.

