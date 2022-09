Ciryl Gane vs Tai Tuivasa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UFC Fight Night 2022

UFC

Los pesos pesados ​​están listos para chocar en el evento principal de UFC en Francia este sábado 3 de septiembre. El nativo francés Ciryl Gane se enfrentará al favorito de los fanáticos, Tai Tuivasa, en el evento principal del Accor Arena con una posible oportunidad por el título en juego.

Gane (10-1) estuvo a un round de destronar al campeón de peso pesado de UFC Francis Ngannou en UFC 270. Un gran error táctico en el round 5 posiblemente le costó el título mundial. Gane, de 32 años, lleva solo cuatro años en su viaje de artes marciales mixtas, pero ha desarrollado un juego completo, como lo demuestra una división casi uniforme de victorias por KO, sumisión y decisión. Defensivamente, Gane es un luchador evasivo que nunca ha sido detenido. Una sólida actuación contra Tuivasa asegura que el nombre de Gane permanezca en la punta de las lenguas en las conversaciones por el título.

«Es realmente peligroso, y todo el mundo lo sabe», dijo Gane a los periodistas en el día de los medios del jueves. «Y lo demostró. Está en una buena racha. Finalizó a todos los oponentes. Es realmente peligroso en sus golpes, así que debo concentrarme… Estilo ‘Bon Gamin’: el juego de pies, manejar la distancia, tocar y nunca ser tocado. Eso es todo.

«Quiero poner más volumen de lo habitual. Así que quiero detener la pelea antes del final porque probablemente ambos estemos muy cansados ​​juntos, y espero este tipo de pelea».

Tuivasa (14-3) se ha establecido como uno de los peleadores más comercializables de UFC. Su don para beber cervezas en los zapatos de extraños, cariñosamente etiquetados como «shoey», lo ha ganado el cariño de las masas. El truco a veces eclipsa el carisma natural de Tuivasa y el desagradable hábito de noquear a los oponentes. Tuivasa mostró una gran determinación al revertir una decepcionante racha de tres derrotas consecutivas para lograr cinco nocauts consecutivos. Emergió como un potencial retador al título con un KO en el segundo asalto de Derrick Lewis en febrero. Tuivasa ha noqueado a todas menos una de sus 14 víctimas en menos de siete minutos.

«Ciryl es un campeón», dijo Tuivasa. «Ha ganado el cinturón [interino]. Es uno de los mejores de los mejores. He peleado contra un par de campeones ahora, y seguro que está entre los mejores. Probablemente sería uno de los más escurridizos, tal vez, luchadores con su velocidad y su movimiento. Pero si lo golpeo, lo hundo».

El evento coestelar es igual de fuerte con un ex campeón y un retador al título que se unen en la división de peso mediano. Robert Whittaker se enfrentará a Marvin Vettori mientras la pareja lucha para seguir siendo relevante en la división de rivales del campeón Israel Adesanya. Ambos han perdido dos veces ante Adesanya, pero con el campeón enfrentando a Alex Pereira en noviembre, queda el potencial de subir a las 205 libras, lo que podría abrir el título o un título interino al ganador de este.

Hora y Canal Gane vs Tuivasa

Fecha: 3 de septiembre | Hora de inicio: 12 p.m. PT / 3 p. m. ET en Estados Unidos. 1 p.m en Centroamérica. 2 p.m. en México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

Sede: Accor Arena – París

Canal de televisión: UFC Fight Pass

Ciryl Gane vs Tai Tuivasa en VIVO

Gane es uno de los principales favoritos al entrar en la pelea gracias a su juego completo. Es esquivo y podría decirse que es el delantero de peso pesado más técnico de la lista. Esa es una tarea difícil para Tuivasa: un peleador de alto nivel que da más de lo que recibe, pero que no se deje engañar por tres honores consecutivos de Fight of the Night. Fue sacudido por Derrick Lewis, un portero de alto nivel, y el abismal Greg Hardy antes de asegurar las victorias. Gane no le dará a Tuivasa los intercambios u oportunidades que tienen otros oponentes. Si Tuivasa se acerca con cautela, es probable que lo destrocen. Si pelea salvajemente, probablemente lo atraparán. Gane debería poder aprovechar cualquier plan de juego que presente Tuivasa en el camino a una celebración estridente junto a sus compatriotas. Si Tuivasa saca la sorpresa, que fluya la cerveza.

Gane a través de SUB3

Narración:

Last modified: septiembre 3, 2022

Etiquetas: Ciryl Gane