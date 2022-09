¿MOLESTO?: Así se retiró Leo Messi tras el PSG vs Juventus

Champions League 2022-2023

Este martes se jugó la primera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2022-23. El PSG recibió en el Parque de los Príncipes a la Juventus a la cual vencieron por 2-1 con doblete de Kylian Mbappé.

Leo Messi no participó de manera directa en los goles, sin embargo, no hizo mal partido. Al argentino se le vio muy participativo dentro del campo y salió sustituido al minuto 83′.

En lo que va de la temporada, con este nuevo entrenador, no es la primera vez que sale reemplazado. El exBarcelona salió vs Mónaco al 86′ y frente al Tolouse al 82′, ambos por la Ligue 1, situación que parece no gustarle a Messi.

Las camaras de ‘ESPN’, al finalizar el compromiso ante la Juve, captaron a Leo Messi yéndose directo al vestuario sin saludar a nadie. ¿Estará molesto Messi?

DIRECTO AL VESTUARIO – Así se retiró Leo Messi del Parque de los Príncipes tras el triunfo de PSG en la #CHAMPIONSxESPN. El argentino fue reemplazado a los 83'. pic.twitter.com/L4RBdjt5mb — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2022

