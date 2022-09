Liga Española 2022-2023

El Barcelona sigue con su paso ascendente logrando un claro y sólido triunfo 2-0 sobre el Cádiz en la jornada 5 de LaLiga 2022-2023 de España en el Nuevo Mirandilla.

El partido arrancó con dominio del Barcelona que tuvo la primera oportunidad a los 10 minutos con disparo de Rapinha que reventaba el poste, el Cádiz no podía reaccionar, el Barca mantenía el control total de la pelota, al 35 Memphis Depay fallaba dentro del área, así, al descanso se mantenía el 0-0.

Para el segundo tiempo el Barcelona seguía presionando y finalmente al 54 Gavi mandó un centro que Ledesma no pudo despejar para que Frenkie De Jong la mandaba al fondo poniendo el 0-1, el Barca seguía presionando y al 65 Robert Lewandowski se hacía presente con el 0-2, tras eso el Barca mantenía el dominio ante un Cádiz que se preocupó por no recibir el tercero que en buscar al descuento, finalmente ya no hubo más.

Con esta victoria el Barcelona se colocó como líder con 13 puntos, mientras Cádiz quedó último sin puntos en LaLiga. Los Blaugranas ahora tendrán que concentrarese de lleno en la Champions League donde tendrán que visitar al Bayern Múnich. Cádiz 0-2 Barcelona.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Cádiz vs Barcelona 0-2 Jornada 5 LaLiga 2022-23

