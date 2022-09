Real Madrid vs Mallorca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 LaLiga 2022-23

Liga Española 2022-2023

Se abren las emociones de este domingo 11 de septiembre en la jornada 5 de LaLiga 2022-2023 en España, cuando el Real Madrid busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita mantener su gran arranque de temporada, pero recibirán a un Mallorca que saldrá decidido a dar la campanada en su dura visita al Santiago Bernabéu.

Hora y Canal Real Madrid vs Mallorca

Sede: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Hora: 2:00 pm de España. 6:00 am de Centroamérica. 7:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:00 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Real Madrid vs Mallorca en VIVO

El cuadro del Real Madrid ha tenido un arranque de temporada espectacular ganando los 4 partidos que han disputado. En la jornada pasada vencieron 2-1 al Betis, pero saben que todavía queda un largo camino por recorrer.

Los Merengues vienen de un gran debut en la Champions League el pasado martes cuando visitaron al Celtic logrando superarlos 0-3 con goles de Vinicius, Luka Modric y Eden Hazard.

Por su parte, el Mallorca, de la mano de Javier Aguirre, ha empezado la temporada de buena manera con un triunfo, par de empates y un descalabro, así que en esta visita intentarán dar la sorpresa.

Los Piratas vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Girona en un choque donde Antonio Raillo parecía darles el triunfo con gol al 87, pero en tiempo de reposición les anotaron el 1-1 final.

Tanto el Real Madrid como el Mallorca saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de llevarse el triunfo y dar un paso en sus respectivas luchas que son diametralmente opuestas, aunque la realidad es que los Merengeus son amplios favoritos para ganar, sería una sorpresa si los Piratas salvan algo en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Real Madrid vs Mallorca.

Real Madrid vs Mallorca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 LaLiga 2022-23

Last modified: septiembre 10, 2022

Etiquetas: Javier Aguirre