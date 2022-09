«Guardiola me llamó, pero yo quería venir a Barcelona»

Noticias

El Barcelona se reforzó de excelente manera en este mercado de pases. La directiva blaugrana logró fichar a Robert Lewandowski, Andreas Christensen, Franck Kessié, Raphinha y Jules Koundé.

Éste último dio una entrevista para ‘El País’ y reveló que el Manchester City también se interesó en ficharlo.

«Guardiola me llamó. Me dijo que me quería y que creía que encajaría en su forma de jugar«, reveló el defensor francés.

Pero finalmente Xavi lo convenció: «Con los dos hablé mucho de fútbol. Me di cuenta de que los dos me habían visto jugar y sabían perfectamente mis capacidades. No hablaban por hablar, fueron conversaciones muy precisas«.

El exSevilla fue cuestionado sobre su posición de lateral en Barelona: «Nunca me voy a negar a jugar de lateral. No me veo mal, pero en mi etapa de formación siempre he sido central, y considero que es la posición en la que tengo muchos más conceptos«.

Por último, se refirió al compromiso de este martes ante el Bayern de Múnich: «Sabemos que es un equipo muy fuerte en todas las líneas, un campeón. Pero estoy seguro de que competiremos muy bien. Tenemos todo lo que hace falta para ganar los dos partidos. Confiamos en nosotros«.

