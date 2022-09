Liga MX Femenil

El América logró una gran victoria 2-0 sobre las Bravas de Juárez en la jornada 11 de la Liga MX Femenil Apertura 2022 en Coapa.

El partido arrancó de gran manera para el América ya que no habíamos llegando al primer minuto cuando Andrea Falcón apareció sirviendo a Kiana Palacios que no perdonó el 1-0, tras eso las Águilas dominaban, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el América mantenía el control y a los 8 minutos apareció otra vez Kiana Palacios para aumentar la ventaja de las Águilas con el 2-0, eso obligó a Juárez a arriesgar un poco más, pero fueron incapaces de hacerle daño a unas Águilas que controlaron las acciones.

Con este triunfo América volvió a la senda de la victoria manteniéndose cuartas con 23 unidades, mientras Juárez quedó treceava con 10 unidades. En actividad de la jornada 12 de la Liga MX Femenil, las Águilas recibirán a Monterrey y las Bravas a Santos, ambas el próximo lunes. América 2-0 Juárez.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles América vs Juárez 2-0 Liga MX Femenil Apertura 2022

Etiquetas: América