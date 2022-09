¡LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS! Gerardo Martino llama a 31 jugadores en la última lista antes del Mundial

Fútbol Mexicano Mundial 2022 Selecciones

La lista para los amistosos ante Perú y Colombia, incluye a 31 jugadores entre los que seguramente se encuentran los 26 elegidos para viajar a Catar y representar a México en el Mundial 2022, con pocas sorpresas, pero todavía algunas dudas para el técnico Gerardo Martino.

Comenzamos en la portería, donde los tres que han sido regulares durante todo el proceso, han recibido el voto de confianza y apuntan a ser los elegidos, más tomando en cuenta que es la primera vez en mucho tiempo que Martino llama a tres guardametas y no a cuatro, por lo que entendemos que Ochoa, Talavera y Cota, tienen su lugar seguro en detrimento de Carlos Acevedo, quien a pesar de tener un buen torneo, parece que tendrá que esperar para cumplir su sueño mundialista.

Acevedo cerca de quedarse sin Mundial / IMAGO 7

La defensa también despertaba algunas dudas y aunque todavía no está completamente definida, quizás solo queda una incógnita por resolver; Jorge Sánchez y Kevin Álvarez seguramente tienen un lugar en el avión rumbo a Catar, en la central Araujo, Montes, Moreno y Vásquez han sido una constante en las últimas eliminatorias, por lo que a menos de que una cosa importante suceda, ellos estarán en la lista final y junto a ellos Jesús Angulo busca colarse de último momento, aprovechando su versatilidad pues también se puede desempeñar como lateral izquierdo, donde Gallardo y Arteaga llevan mano.

El mediocampo es una de las zonas donde más talento hay en esa selección y por ende, parece ser donde mas dudas hay y donde más lugares disponibles podría haber; Edson Álvarez, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Erick Gutiérrez, Carlos Rodríguez y Luis Chávez son los nombres que parecen tener ganado un lugar en la lista final, pero Fernando Beltrán, Luis Romo y Erick Sánchez son los apuntados a disputar el último espacio en esa zona del campo.

Las mediapuntas y los extremos son otras posiciones que aún no están definidas del todo, pues aunque Hirving Lozano y Alexis Vega tienen su lugar casi seguro, Uriel Antuna, Orbelin Pineda, Diego Lainez y Roberto Alvarado disputan quizá uno o dos boletos más, aunque seguramente los que juegan en Europa son los que mejores posibilidades parecen tener, aunque no hay que olvidar que Jesús Manuel Corona aún no está descartado a pesar de su lesión.

Por último, la posición de centro delantero es una de las que más polémica ha despertado en las últimas semanas, pues aunque Raúl Jiménez lleva tiempo sin mostrar su mejor nivel, la jerarquía ganada parece tenerle seguro en el avión a Catar. Los lugares restantes se disputan entre tres hombres: Henry Martín, Santiago Giménez y Rogelio Funes Mori. El futbolista del América ha tenido un torneo de ensueño, liderando a la mejor ofensiva del torneo y disputando codo a codo el título de goleo, por su parte Santi ha tenido un gran desempeño en sus primeros minutos en Europa, pues con el Feyenoord genera un gol cada 17 minutos, con 4 anotaciones y una asistencia en sus primeros 5 partidos.

Funes Mori parece ser el que menos ventaja tiene, pues al pasar lesionado la mayor parte del torneo, carece del ritmo que si tienen sus dos competidores directos, sin embargo, cuenta con la confianza del «Tata» quien le ha prometido disputar un lugar y en una de esas escribir su nombre en la lista. Cabe mencionar que la lesión de «Tecatito» podría abrir espacio para que los cuatro terminen metiéndose.

Henry y Giménez en carrera por un lugar / Twitter: @miseleccionmx

Por otro lado, hay algunas ausencias notables, aunque para muchos no sorprenden: además de Acevedo, futbolistas como Israel Reyes o Emilio Lara que han tenido un muy buen desempeño, no aparecen en la lista y es casi imposible que se cuelen. Además, Sebastián Córdova y Rodolfo Pizarro, dos futbolistas constantes en el proceso, parecen tener nulas posibilidades de meterse, pues su bajo desempeño en el último tiempo les está cobrando factura. Otro ausente es Marcelo Flores, el futbolista del Real Oviedo, quien a pesar de aparecer en algunas convocatorias recientes, es muy difícil que podamos verlo en Catar.

¿Qué te parece la lista? ¿A quién de ellos esperas ver en Catar?

