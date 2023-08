La nueva estructura de la Selección Mexicana

Fútbol Mexicano

Continúan los cambios en estructura de la Selección Mexicana y en esta ocasión se anunció como se distribuirán las responsabilidades en el organigrama y quienes serán las cabezas del proyecto.

En la anterior estructura de la Selección Mexicana, existía un Director Ejecutivo, el cual era la cabeza del proyecto y tenía a su cargo a los Directores de Seleccióones Femeniles, un Director Deportivo para la Selección Mayor y otro más para las Selecciones Menores.

Ahora, el cambio se presenta desde la cabeza, pues el responsable de dirigir esta estructura será el propio Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol. A su cargo, se encontrará el Director de Selecciones Nacionales Mayores: Duilio Davino, la Directora de Selecciones Femeniles: Andrea Rodebaugh, el Director de Selecciones Nacionales Menores: Andrés Lillini y el nuevo Director de Operación y Logística: Luis Maldonado.

Así mismo, se ha confirmado que tras la participación de México en el Mundial Sub 17 a la que dirige Raúl Chabrand, éste mismo será ahora el entrenador de la Selección Sub 20. Su lugar con la Sub 17 será ocupado por Carlos Cariño, mientras que Alex Diego será el responsable de la Sub 18 y José Antonio Castro permanecerá como el responsable de la Sub 15.

Sisniega cerró la conferencia de prensa, confirmando que la Selección Mexicana tiene como objetivo tener las mejores participaciones de su historia tanto en el Mundial 2026, como en el de 2030, por lo que ésta estructura, apunta hacia allá.

agosto 24, 2023

