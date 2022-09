Champions League 2022-2023

El Real Madrid sufrió con la ausencia de Karim Benzema, pero logró vencer 2-0 al RB Leipzig en la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions League 2022-2023.

El partido arrancó con ligero dominio del Real Madrid, sin embargo apenas a los 5 minutos Nkunku fallaba una clara con gran atajada de Courtois, al 15 los Merengues respondía con intento de Rodrygo, pero eran inoperantes al ataque, al 20 Werner sirvió a Forsberg que sacó disparo demasiado abierto, 7 minutos después Nkunku no alcanzó a empujar un centro peligroso, al 34 llegó la tercera clara para Nkunku que otra vez no pudo empujar, la polémica llegó al 42 cuando Luka Modric cayó dentro del área por un empujón claro de Schlager, sin embargo no se marcó como penal, así concluyó el primer lapso.

Para el segundo tiempo el Real Madrid buscaba tomar las riendas, sin embargo no podían generar peligro al ataque mientras el RB Leipzig está bien parado atrás sabiendo que un empate no era malo para ellos, al 71 Vinicius no podía definir una clara, finalmente la calidad apareció al 80 cuando Vinicius sirvió a Federico Valverde que rompió el cerco alemán para poner el 1-0, al 87 Nkunku sacó disparo peligroso que apenas desvió Carvajal, finalmente al 90+1 Marco Asensio liquidó el triunfo blanco con el 2-0 con un zurdazo.

Con esta victoria el Real Madrid quedaría líder del Grupo F con 6 puntos, mientras el RB Leipzig es último sin unidades en esta Champions League. Los Merengues visitarán al Atlético de Madrid el domingo en LaLiga. Real Madrid 2-0 RB Leipzig.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Real Madrid vs RB Leipzig 2-0 Champions League 2022-23

Last modified: septiembre 14, 2022

Etiquetas: Champions League