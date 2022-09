Feyenoord vs Sturm EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Europa League 2022-23

Europa League

Gran partido tendremos este jueves 15 de septiembre en la jornada 2 de la Europa League 2022-2023, cuando el Feyenoord busque aprovechar su condición de local para sumar sus primeros puntos que lo meta a la pelea, pero recibirán al Sturm que intentará salir con vida del De Kuip.

Hora y Canal Feyenoord vs Sturm

Sede: Stadion Feijenoord, Rotterdam, Países Bajos

Hora: 6:45 pm de Paíes Bajos. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:45 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports en Latinoamérica. Unimás en Estados Unidos.

Feyenoord vs Sturm en VIVO

El cuadro del Feyenoord está teniendo una gran temporada en la Eredivisie donde marchan sublíderes con 5 victorias y un empate. El pasado domingo recibieron al Sparta Rotterdam logrando vencerlos 3-0 con goles de Orkun Kokcu, Javairo Dilrosun y Santiago Giménez.

De club van het volk tuvo un amargo debut en esta Europa League, el jueves pasado, cuando visitaron a la Lazio siendo superados 4-2, a pesar del doblete del mexicano Giménez.

Por su parte, el Sturm milita en la Bundesliga Austriaca donde está teniendo una buena temporada siendo terceros. Vienen de un buen triunfo el pasado domingo venciendo 0-2 al Austria Klagenfurt con goles de Ivan Ljubic y Emanuel Emegha.

Die Schwoazn tuvo un buen debut en la Liga Europea, el jueves pasado, logrando superar al Midtjylland con solitaria anotación de Emanuel Emegha.

Tanto el Feyenoord como el Sturm saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de llevarse la victoria y perfilar la clasificación, todo hace indicar que entre ellos quedará la segunda plaza del grupo donde la Lazio es amplio favorito. El Popular es el obligado al estar en casa, pero no puede confiarse. Al concluir el partido los esperamos con le mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Feyenoord vs Sturm.

